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Путин с подачи ФСБ остановил приватизацию УК «Роснано» Чубайсом и компанией
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

Путин с подачи ФСБ остановил приватизацию УК «Роснано» Чубайсом и компанией 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: Московский Монитор
Усилиями правоохранительных органов в России была предотвращена коррупционная приватизация УК «Роснано», которая могла причинить серьезный ущерб бюджету государства. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, отметив заслугу ФСБ, предоставившей нужную информацию президенту Владимиру Путину.
Чубайсу отсрочили приватизацию
Успешной операцией по предотвращению передачи в частные руки дорогостоящей компании Генпрокуратура похвасталась в ежегодном докладе Совету Федерации. По версии надзорного ведомства, отмена приватизации УК «Роснано» позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений.
«В результате информирования органами Федеральной службы безопасности президента РФ не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО «Роснано» стоимостью 147 млрд рублей», — говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки.
В Генпрокуратуре считают, что приватизацию УК «Роснано» заинтересованные лица из числа руководства АО «Роснано» собирались провести по заниженной цене. Тем временем в госкорпорации «Роснано» заявляют, что управляющая компания отделена от материнской и не владеет крупными активами, поэтому ни о каком ущербе речи идти не может.
Ранее Анатолий Чубайс, возглавляющий «Роснано», сообщил, что приватизация УК должна была начаться еще в 2016 году.
«Это будет именно выкуп компании менеджментом, сотрудниками, в том числе мной. Рассчитываем выйти на совет директоров с предложением. После принятия решения сообщим и долю, которую планируется выкупить, и цену», — говорил он в октябре 2016 года. С тех пор процесс не продвинулся.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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