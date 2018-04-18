Путин с подачи ФСБ остановил приватизацию УК «Роснано» Чубайсом и компанией

Усилиями правоохранительных органов России была предотвращена коррупционная приватизация УК «Роснано», которая могла причинить серьезный ущерб бюджету государства. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, отметив заслугу ФСБ, предоставившей нужную информацию президенту Владимиру Путину.

Успешной операцией по предотвращению передачи в частные руки дорогостоящей компании Генпрокуратура похвасталась в ежегодном докладе Совету Федерации . По версии надзорного ведомства, отмена приватизации УК «Роснано» позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений.

В Генпрокуратуре считают, что приватизацию УК «Роснано» заинтересованные лица из числа руководства АО «Роснано» собирались провести по заниженной цене. Тем временем в госкорпорации «Роснано» заявляют, что управляющая компания отделена от материнской и не владеет крупными активами, поэтому ни о каком ущербе речи идти не может.

Ранее Анатолий Чубайс, возглавляющий «Роснано», сообщил, что приватизация УК должна была начаться еще в 2016 году.

«Это будет именно выкуп компании менеджментом, сотрудниками, в том числе мной. Рассчитываем выйти на совет директоров с предложением. После принятия решения сообщим и долю, которую планируется выкупить, и цену», — говорил он в октябре 2016 года. С тех пор процесс не продвинулся.