Рынок акций РФ растет на внешнем позитиве

Рынок акций РФ растет по основным индексам на внешнем позитивном фоне и укреплении рубля к основным инвалютам.

Индекс Мосбиржи к 16.48 мск рос на 2,2% — до 2239,43 пункта, индекс РТС — на 2,44%, до 1148,82 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 16 копеек — до 61,4 рубля, курс евро — на 8 копеек — до 76,05 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 1,63% — до 72,75 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"Российские индексы продолжают расти на высоких объемах. Отсутствие новостей о попытках новых американских ограничений оказывает общий оздоравливающий эффект на рынок", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер"

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Второй день подряд растут акции Сбербанка "Русала" , обращает внимание Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. «Покупкам в российских бумагах способствуют как позитивный внешний фон, так и снижение геополитических рисков», — отмечает она.

Так, акции «Русала» растут на 2,36%, префы Сбербанка — на 5,18%, его обыкновенные акции — на 5,04%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи в среду поднялся выше сопротивления 2240 пунктов, отмечает Елена Кожухова из «Велес Брокер». Способность индикатора устоять выше указанной отметки может свидетельствовать о перспективах развития восходящего движения как минимум в район 2310 пунктов, полагает она.