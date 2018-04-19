Глава Мосбиржи: Доля американских фондов в российских активах с начала санкций выросла

Американские фонды увеличили долю владения российскими активами с начала санкций, отметил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев на Дне акционера биржи.

"За 2017 год порядка 30% был рост вложений иностранных фондов в российские фондовые активы, в первом квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом он тоже продолжился — где-то еще на 13-15%. Американские фонды увеличили свою долю во владении российскими активами с начала санкций, а вовсе не уменьшили", — сказал он.

Он отметил, что потенциал российского рынка, российских компаний, их перспективы все-таки перевешивают опасения инвесторов, которые связаны, в том числе, с санкционной политикой. «Я абсолютно убежден, что рынок всегда побеждает искусственные ограничения, которые для инвесторов вводятся», — добавил глава биржи.

Афанасьев отметил, что на рынке часто говорят, что биржа никогда не будет в проигрыше, потому что даже при каком-то кризисе или негативных событиях все равно увеличивается волатильность, увеличиваются обороты.

"Мы очень этого не любим вместе со всеми участниками рынка, вместе со всеми инвесторами, потому что, действительно, на каком-то очень коротком отрезке обороты вырастают, а затем инвесторы начинают быть существенно более осторожными — риски сказываются на всей системе — и перестают торговать активно вовсе. Нам всегда нравится, наоборот, когда волатильность возникает по причине роста рынка, мы очень любим новых инвесторов и счастливых инвесторов, а не тех, которые паникуют", — сказал он.

"Ничего хорошего, конечно, в санкциях нет, в том числе, в санкциях как в предыдущую неделю. Я думаю, все следили, какие на ней (неделе — ред.) некоторые события рынка. С другой стороны, хочу сказать, что рынок у нас оказался более устойчивым, чем многие предполагали, в том числе и к подобным «шокам», ведь, они уже не в первый раз происходят. И международный рынок нашел способ к этому адаптироваться", — прокомментировал глава Московской биржи.