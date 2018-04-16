«Трансконтейнер» оспаривает в суде отказ ФАС в покупке терминала Global Ports в Петербурге

"О признании недействительным решение от 23 ноября 2017 года ИА/85512/17 об отказе в удовлетворении ходатайства ПАО «Трансконтейнер»… Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 17 мая 2018 года", — говорится в картотеке дел.

Такой же датой и номером значится на сайте ФАС решение об отказе в ходатайстве «Трансконтейнера» о покупке 100% ЗАО «Логистика-Терминал» (терминал Global Ports). По мнению ведомства, сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург.

Замгендиректора оператора Виктор Марков в конце 2017 года сообщал РИА Новости , что компания не согласна с решением ФАС, ее оценкой состояния рынка и последствий совершения сделки «Трансконтейнером» для состояния конкуренции и будет защищать свои права, не исключая возможность обжалования решения в установленном порядке.

Однако в марте 2018 года Марков сообщил РИА Новости, что «Трансконтейнер» запросил в ФАС отчет по аналитике рынка, который послужил основанием для принятия решения об отказе в согласовании ходатайства. Также компания направила в ФАС письмо со своей оценкой состояния рынка терминальных мощностей в Северо-Западном регионе и возможных последствий от совершения сделки для состояния конкуренции.

Марков добавлял, что компания ожидает ответа ФАС на письмо в ближайшее время, и если регулятор сочтет обоснованными выводы оператора, то будет подавать повторное ходатайство.