«Трансконтейнер» может вложить 1,2 млрд рублей в строительство нового терминала

"Что касается строительства нового терминала, наша компания активно прорабатывает сейчас этот вопрос, — сказал Марков. — Все будет зависеть от проектных решений и от того земельного участка, который будет выбран для конфигурации терминала. Точную сумму назвать сложно". В ближайшие месяцы «Трансконтейнер» ожидает поступления средств от продажи терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский.

"Соответственно, вся сумма, которая будет получена, если совет директоров примет такое решение, может быть направлена на строительство другого терминала — 1,2 млрд рублей", — отметил Марков.

Спор с ФАС о терминале Global Ports

В августе 2017 года «Трансконтейнер» договорился о покупке у Global Ports терминала в Санкт-Петербурге (ЗАО «Логистика-Терминал») за 1,9 млрд рублей. Однако позднее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась одобрить сделку.

По оценке ведомства, сделка может привести к усилению доминирующего положения «Трансконтейнера» и ограничить конкуренцию на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург. Кроме того, ФАС указала на то, что доля услуг «Трансконтейнера» на рынке предоставления вагонов и контейнеров превышает 50%, доля терминала на рынке перевалки контейнеров в «сухих портах» Санкт-Петербурга и Ленинградской области достигла 60%, а грузооборот приблизился к нормативной мощности.

По словам Маркова, «Трансконтейнер» не согласен с предположениями ФАС в отношении объемов и доли рынка и намерен обжаловать решение в суде.

Компания направила заявление в Арбитражный суд Москвы, первое заседание назначено на 17 мая.

Согласно данным информационных систем РЖД (владеют более 50% «Трансконтейнера»), на сегодняшний день доля оператора на рынке предоставления вагонов составляет 41,2%, доля на рынке предоставления контейнеров — 23,1%, а доля ЗАО «Логистика-Терминал» на рынке перевалки контейнеров в «сухих портах» Санкт-Петербурга и Ленинградской области — менее 23%.

"Следует отметить, что при создании ПАО «Трансконтейнер» в 2006 году в его уставный капитал было внесено два контейнерных терминала в Северо-Западном регионе: на станции Санкт-Петербург-Финляндский и на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский, — сказал Марков. — В соответствии с программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на период до 2020 года запланирован вынос промышленных предприятий и прекращение грузовой работы в центре Санкт-Петербурга. Программа предусматривает в том числе закрытие обоих грузовых дворов компании. Как результат, терминал на станции Санкт-Петербург-Финляндский уже закрыт, а терминал на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский был продан девелоперской организации в конце 2017 года".

Таким образом, основной целью приобретения ЗАО «Логистика-Терминал» являлась покупка терминала, способного принять объемы с закрываемых грузовых дворов компании, подчеркнул Марков.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок.