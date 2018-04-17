«Трансконтейнер» может вложить 1,2 млрд рублей в строительство нового терминала 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. ПАО «Трансконтейнер» рассматривает возможность строительства нового терминала, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Виктор Марков. По его словам, компания рассчитывает получить от продажи терминала в Санкт-Петербурге 1,2 млрд рублей, которые могут быть направлены на создание нового объекта.
"Что касается строительства нового терминала, наша компания активно прорабатывает сейчас этот вопрос, — сказал Марков. — Все будет зависеть от проектных решений и от того земельного участка, который будет выбран для конфигурации терминала. Точную сумму назвать сложно". В ближайшие месяцы «Трансконтейнер» ожидает поступления средств от продажи терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский.
"Соответственно, вся сумма, которая будет получена, если совет директоров примет такое решение, может быть направлена на строительство другого терминала — 1,2 млрд рублей", — отметил Марков.
Спор с ФАС о терминале Global Ports
В августе 2017 года «Трансконтейнер» договорился о покупке у Global Ports терминала в Санкт-Петербурге (ЗАО «Логистика-Терминал») за 1,9 млрд рублей. Однако позднее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась одобрить сделку.
По оценке ведомства, сделка может привести к усилению доминирующего положения «Трансконтейнера» и ограничить конкуренцию на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург. Кроме того, ФАС указала на то, что доля услуг «Трансконтейнера» на рынке предоставления вагонов и контейнеров превышает 50%, доля терминала на рынке перевалки контейнеров в «сухих портах» Санкт-Петербурга и Ленинградской области достигла 60%, а грузооборот приблизился к нормативной мощности.
По словам Маркова, «Трансконтейнер» не согласен с предположениями ФАС в отношении объемов и доли рынка и намерен обжаловать решение в суде.
Компания направила заявление в Арбитражный суд Москвы, первое заседание назначено на 17 мая.
Согласно данным информационных систем РЖД (владеют более 50% «Трансконтейнера»), на сегодняшний день доля оператора на рынке предоставления вагонов составляет 41,2%, доля на рынке предоставления контейнеров — 23,1%, а доля ЗАО «Логистика-Терминал» на рынке перевалки контейнеров в «сухих портах» Санкт-Петербурга и Ленинградской области — менее 23%.
"Следует отметить, что при создании ПАО «Трансконтейнер» в 2006 году в его уставный капитал было внесено два контейнерных терминала в Северо-Западном регионе: на станции Санкт-Петербург-Финляндский и на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский, — сказал Марков. — В соответствии с программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на период до 2020 года запланирован вынос промышленных предприятий и прекращение грузовой работы в центре Санкт-Петербурга. Программа предусматривает в том числе закрытие обоих грузовых дворов компании. Как результат, терминал на станции Санкт-Петербург-Финляндский уже закрыт, а терминал на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский был продан девелоперской организации в конце 2017 года".
Таким образом, основной целью приобретения ЗАО «Логистика-Терминал» являлась покупка терминала, способного принять объемы с закрываемых грузовых дворов компании, подчеркнул Марков.
"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок.
В настоящее время 50% плюс 2 акции оператора принадлежит АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (99,84% — у ОАО «Российские железные дороги»). Группа Fesco (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство»), контролируемая «Суммой», владеет 25%, ООО «Енисей Капитал» принадлежит 24,5%.
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО «Кедентранссервис», ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом «Добра» на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.