Дивидендный урожай. Какие компании выплатят акционерам больше всего

В апреле 2018 года значительное влияние на российский рынок начала оказывать политика и развитие ситуации с торговыми войнами на международной арене. Очевидно, что эта тенденция сохранится в ряде отраслей и в дальнейшем может сказаться на готовности компаний выплачивать дивиденды.

Между тем на начало апреля дивидендная доходность индекса Московской биржи оценивалась в 4,8%. По этому показателю российский рынок акций лидирует среди биржевых индексов стран как с развитой экономикой, так и с развивающейся.

Начиная с 2014 года, дивидендная доходность российских компаний стабильно держится выше 4% — притом, что индекс Московской биржи за этот период увеличился почти на 60%. Такая ситуация объясняется стабильно растущими дивидендными выплатами со стороны отечественных компаний, которые, в свою очередь, являются следствием растущей прибыли и доли от нее, направляемой на дивиденды акционерам.

С 2014 года объем дивидендов, выплачиваемый акционерам, увеличился в 1,5 раза и по итогам 2017 года может быть зафиксирован на уровне 1,5 трлн рублей. При этом если в 2012-2013 годах на дивиденды в среднем направлялось 22-26% от чистой прибыли, то в 2015-2017 годах этот показатель повысился до 33-34%.

Объем дивидендов, выплачиваемых эмитентами из индекса Московской биржи, растет в среднем на 11% в год. Так, например, компания «НОВАТЭК» увеличила объем рекомендованных выплат акционерам по итогам 2017 года в сравнении с 2014 годом на 14,1 млрд рублей (прирост 45% за 4 года).

Причины роста

Фундаментальных предпосылок для увеличения дивидендных выплат было несколько. Ключевые из них — это опережающие темпы роста прибыли компаний по сравнению с капитальными затратами и требование Минфина к госкомпаниям выплачивать в виде дивидендов 50% от чистой прибыли, которое впервые стало применяться в 2015 году.

В 2013-2016 годах в российской экономике наблюдалась инвестиционная пауза, при этом прибыль компаний последние три года росла. Замедление инвестиций формировало у предприятий свободные денежные средства, которые они направляли в виде дивидендов акционерам.

Эта тенденция была наиболее характерна для компаний черной металлургии. Для сравнения, если по итогам 2014 года ММК, НЛМК «Северсталь» суммарно выплатили акционерам 80,1 млрд рублей, то по итогам 2017 года объем их дивидендов может составить 207 млрд рублей.

«Россети». Что касается инициативы Минфина по отчислению дивидендов госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли, то большинство эмитентов ее выполняют. Из-за масштабных инвестиционных планов не платят 50% от чистой прибыли «Газпром»

Тем не менее со стороны компаний с государственным участием наблюдался рост дивидендных выплат. В частности, в 2017 году предприятия с госучастием из индекса Московской биржи могут выплатить в виде дивидендов 415,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2014 годом.

Итоги и прогнозы

По нашим оценкам, за 2017 год компании, которые входят в индекс Московской биржи, уже выплатили акционерам 508 млрд рублей. В основном это эмитенты, которые платят дивиденды с периодичностью более чем один раз в год.

Мы ожидаем, что в целом по итогам 2017 года суммарные дивидендные выплаты составят 1,498 трлн рублей. По сравнению с 2016 годом их увеличение составит 7,6%. Таким образом, динамика роста будет самой слабой за последние 5 лет. Это обусловлено общим замедлением темпов роста прибыли компаний, а также отказом ряда эмитентов выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.

В отраслевом разрезе по объемам выплат традиционно лидируют нефтегазовый сектор и металлургия, они аккумулируют более 70% всех дивидендов. В 2017 году мы ждем существенного роста веса финансового сектора в структуре выплат.

В частности, крупные выплаты может сделать Сбербанк , который по итогам 2017 года увеличил прибыль на 38,2% (до 748,7 млрд руб.). При сохранении доли прибыли, направляемой на дивиденды, на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО, можно рассчитывать на аналогичный рост дивидендных выплат.

Если же Сбербанк, который взял курс на достижение выплат в размере 50% от прибыли, направит на эти цели 35% и более, тогда увеличение дивидендов Сбербанка будет более существенным. По объемам выплат банк обгонит «Газпром», заняв первое место среди эмитентов биржи (около 262 млрд рублей с учетом «префов»). Благодаря Сбербанку финансовый сектор будет лидировать по динамике роста дивидендов в 2017 году.

От потребительского сектора можно ожидать увеличения выплат дивидендов на 21,4%. Х5 Retail Group планирует впервые за всю историю выплатить часть прибыли акционерам — они получат 21,6 млрд рублей (69% от чистой прибыли). Это нивелирует отказ «Магнита» от выплат дивидендов по итогам 2017 года.

Нефтегазовый сектор покажет рост выплат на 13,9%. «Газпром» планирует сохранить объем дивидендов на уровне 2016 года. При этом мы ждем существенного роста выплат со стороны «Роснефти» . По итогам первого полугодия 2017 года компания направила акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО, если такой же коэффициент будет применен к финальным дивидендам, то по сравнению с 2016 годом их объем увеличится на 75%.

Суммарный объем выплат со стороны металлургического сектора и добычи может увеличиться на 11,5% к 2016 году. Главным разочарованием грозит стать «АЛРОСА» , прибыль которой сократилась на 41%, уменьшив предполагаемые выплаты компании на 27,2 млрд рублей. Остальные компании сектора, в первую очередь, предприятия черной металлургии, покажут хороший рост дивидендов относительно 2016 года.

В секторе электроэнергетики ожидается снижение объема выплат на 5,1%, что будет связано с сокращением дивидендов «РусГидро» из-за падения прибыли (на 43,5% до 22,5 млрд рублей). Правда, если базой для расчета дивидендов станет скорректированный показатель (62,7 млрд рублей), то выплаты могут быть сохранены на уровне 2016 года.

В этом секторе основной интригой является объем дивидендов со стороны «Россетей», так как база для их выплат является непредсказуемой. Есть риск того, что по итогам 2017 года дивиденды будут крайне низкими. Неопределенность выплат является основной чертой российского сектора энергетики, за исключением некоторых эмитентов. Объемы дивидендов, которые будут направлены акционерам, рассчитать достаточно сложно даже при наличии опубликованной отчетности.

Сильное падение выплат мы ожидаем в телекоммуникационном и транспортном секторах — на 36,4% и 53% соответственно. Для телеком-отрасли причиной станет отказ от дивидендов по итогам года со стороны «Мегафона» . Его акционеры недосчитаются почти 40 млрд рублей. В транспортном секторе сокращение выплат будет связано с падением чистой прибыли «Аэрофлота» на 40% и неопределенности объемов, которые может направить акционерам НМТП.

Самые доходные

Наиболее доходным с точки зрения дивидендов, по нашим оценкам, являются секторы металлургии и телекоммуникаций, а также нефтегазовая отрасль. Они обеспечивают инвесторам доходность на уровне 6-8%, что выше, чем среднее значение по индексу Московской биржи. Наиболее низкая доходность — в финансовом и потребительском секторах.

Самую высокую дивидендную доходность можно получить по акциям «Северстали», АФК «Система» и НЛМК. Однако этот показатель для них рассчитан с учетом уже выплаченных дивидендов.

Таким образом, рассчитывать на него можно только при условии сохранения выплат со стороны компаний в 2018 году хотя бы на уровне 2017 года. С учетом того, что фиксированный объем дивиденда заложен у АФК «Система» (не менее 1,19 рублей за акцию) и МТС (25-26 рублей за акцию) — именно у этих компаний есть все шансы прослыть самыми щедрыми по отношению к акционерам.

Согласно положению о дивидендной политике « Интер РАО », при подготовке рекомендаций по выплате акционерам совет директоров компании может принять во внимание размер полученной консолидированной чистой прибыли, которая в 2017 году снизилась на 6,9 млрд рублей.

Заметим при этом, что компания нацелена на обеспечение роста дивидендных выплат до уровня 25% от консолидированной прибыли. По нашим оценкам, дивидендная доходность акций «Интер РАО» по итогам 2017 года может достичь 4,2%. Высокую доходность также могут обеспечить обыкновенные акции «Ростелекома», ФСК ЕЭС и «Аэрофлота».

Нужно констатировать, что немалая часть российских инвесторов, в основном физических лиц, не получает дивиденды в силу своей нерасторопности или низкого уровня финансовой грамотности.

В преддверии дивидендных выплат по итогам 2017 года хотелось бы рекомендовать акционерам, рассчитывающим на получение дивидендов, сообщить регистратору свои актуальные банковские реквизиты.

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