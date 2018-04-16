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Выгодные предложения для покупателей автомобилей ŠKODA в апреле
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Выгодные предложения для покупателей автомобилей ŠKODA в апреле 

76.ru 57 минут назад
Фото: 76.ru
ŠKODA AUTO Россия начиная с 01 апреля снижает процентную ставку на приобретение автомобилей бренда по специальным кредитным акциям. Пониженная ставка от 7,9% распространяется на классический кредит, кредит SIMPLY CLEVER и государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также для покупателей семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ стал доступен единый тариф страхования КАСКО, действующий при оформлении страхового полиса в официальных дилерских центрах марки во всех регионах России. Продолжают свое действие и другие специальные предложения для покупателей ŠKODA.
В разгар весеннего сезона у клиентов ŠKODA есть отличная возможность приобрести автомобили бренда на выгодных кредитных условиях. Ставка на модели RAPID, OCTAVIA, YETI по классическому кредиту и по кредиту SIMPLY CLEVER с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом снижена и начинается от 7,9%, первоначальный взнос составляет от 15%. Кредит SIMPLY CLEVER на модели KODIAQ и SUPERB также можно оформить со ставкой от 7,9% при первоначальном взносе от 30%. Воспользоваться пониженной ставкой от 7,9% могут также начинающие автовладельцы и семьи с детьми по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». С 01 апреля для клиентов ŠKODA по всей России начинает действовать также привлекательное предложение на приобретение полиса КАСКО для покупателей внедорожника ŠKODA KODIAQ 2016-2017 года выпуска. При оформлении полиса на 1 год применяется единый тариф в размере 3,33%. Предложением могут воспользоваться водители в возрасте от 35 лет со стажем вождения не менее 10 лет. Приобретая в апреле модели ŠKODA клиенты марки могут существенно сэкономить. Выгода при покупке ŠKODA OCTAVIA составит до 155000 рублей, а при выборе ŠKODA RAPID доступна экономия до 122000 рублей. Модели ŠKODA SUPERB и ŠKODA YETI можно приобрести выгодой до 225000 рублей и 240000 рублей соответственно. Пролонгируют свое действие программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо. Выгода на внедорожник KODIAQ увеличена до 100000 рублей по программе Трейд-ин и 110000 рублей по программе Утилизация. Выбирая модели RAPID, OCTAVIA, YETI 2х4 и SUPERB, покупатели сэкономят до 50000 или 60000 рублей в зависимости от выбранной акции. Клиенты, приобретающие полноприводный YETI, получат выгоду до 85000 или 100000 рублей соответственно.
Автомир Богемия Ярославльг. Ярославль, Ленинградский пр-т, 33Телефон для записи на предзаказ: + 7 (4852) 58-70-58Bogemia-yar.ru  *Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках продукта «ŠKODA Simply Clever» для приобретения нового автомобиля ŠKODA RAPID, OCTAVIA, YETI: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 1,5 млн рублей при предоставлении двух документов, минимальный размер первоначального взноса 15% от стоимости автомобиля и суммы страховой премии, в случае, финансирования за счет кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 7,9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 10,9% годовых. Для приобретения нового автомобиля ŠKODA KODIAQ, SUPERB: сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 2 млн рублей при предоставлении двух документов, минимальный размер первоначального взноса 30% от стоимости автомобиля и суммы страховой премии, в случае, финансирования за счет кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 7,9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 10,9% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.01.2018 г. по 30.04.2018г.
Условия предоставления кредита действительны на 01.04.2018г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.
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