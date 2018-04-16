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Владелец «М. Видео» и «Эльдорадо» ведет переговоры о покупке ритейлера «Медиа Маркт»
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Владелец «М. Видео» и «Эльдорадо» ведет переговоры о покупке ритейлера «Медиа Маркт» 

Inc. 57 минут назад
Фото: Inc.
Принадлежащая Михаилу Гуцериеву компаний «Сафмар», которая уже владеет сетями «М. Видео» и «Эльдорадо», ведёт переговоры о покупке российского бизнеса «Медиа Маркт». Сделка позволит группе стать монополистом на рынке бытовой техники и электроники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Структуры Гуцериева ведут переговоры с немецкой Media-Saturn-Holding GmbH. Компания стала владельцем «Медиа-Сатурн-Групп» после разделения бизнеса Metro на продовольственный и непродовольственный, которое произошло в 2016 году.
По словам источников издания, «Медиа-Сатурн-Групп» (управляет «Медиа Маркт») может получить до 15% в объединенной компании «М. Видео» и «Эльдорадо». Взамен «Самфару» перейдет контролирующий пакет ритейлера.
По данным главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «Медиа Маркт» стоит не более 4 млрд рублей, тогда как 15% в объединенной компании — около 15 миллиардов рублей. По другим оценкам, пакет стоит $284 млн  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
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Представители Федеральной антимонопольной службы рассказали, что заявка об объединений компаний к ним пока не проступала. В «Самфар» от комментариев отказались. Сейчас «Эльдорадо» и «М. Видео» владеют 424 магазинами по всей России, «Медиа Маркт» — 120 магазинами.
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