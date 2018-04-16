Ещё
Центробанк отозвал лицензию у «Объединенного финансового капитала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк отозвал лицензию у «Объединенного финансового капитала» 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Лицензия столичного банка «Объединенный финансовый капитал» 16 апреля была отозвана Банком России. Об этом сообщил сайт регулятора.
В конце марта ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению ОФК банком сроком на шесть месяцев. Это было связано с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка на три месяца.
Тогда же полномочия акционеров и органов управления ОФК были приостановлены. АСВ оценило страховые выплаты вкладчикам в 7,85 миллиарда рублей.
ОФК контролирует ряд физических лиц. Самый крупный пакет акций банка (25%) принадлежит партнеру адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николаю Егорову.
На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у столичной небанковской кредитной организации (НКО) «Лидер». Организация находилась на пороге банкротства, на ее балансе были многочисленные дебиторские задолженности и непрофильные активы.
360tv.ru: последние новости
СМИ: британские власти могут ввести санкции против Абрамовича Акции «Русала» обрушились до рекордного минимума Эксперт пояснил слова Меркель по поводу роли Украины в «Северном Потоке‐2»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты789
На Россию надвигаются опасные заморозки17
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа161
Глава Франции выдвинул обвинение России827
За Асада: понедельник начинается с санкций220
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
03:49
Собчак ответила на слухи о разрыве с Виторганом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение