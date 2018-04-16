Центробанк отозвал лицензию у «Объединенного финансового капитала»

В конце марта ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению ОФК банком сроком на шесть месяцев. Это было связано с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка на три месяца.

Тогда же полномочия акционеров и органов управления ОФК были приостановлены. АСВ оценило страховые выплаты вкладчикам в 7,85 миллиарда рублей.

ОФК контролирует ряд физических лиц. Самый крупный пакет акций банка (25%) принадлежит партнеру адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николаю Егорову

На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у столичной небанковской кредитной организации (НКО) «Лидер». Организация находилась на пороге банкротства, на ее балансе были многочисленные дебиторские задолженности и непрофильные активы.