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Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 14 базисных пунктов
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Трамп планировал атаковать российские объекты

Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 14 базисных пунктов 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 16 апреля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,2884 юаня за доллар, повысившись на 14 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,2898 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7522 юаня за евро, 5,8487 юаня за 100 иен, 0,80107 юаня за сянганский доллар, 8,9523 юаня за фунт стерлингов, 998,69 рубля за юань. -0-
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