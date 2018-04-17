Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 113 базисных пунктов

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 17 апреля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,2771 юаня за доллар, повысившись на 113 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,2884 юаня за доллар.

По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7700 юаня за евро, 5,8578 юаня за 100 иен, 0,79965 юаня за сянганский доллар, 8,9978 юаня за фунт стерлингов, 9,7528 рубля за юань. -0-