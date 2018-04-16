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«Ъ»: Глава Alibaba в России Марк Завадский перейдет в «Сбербанк»
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«Ъ»: Глава Alibaba в России Марк Завадский перейдет в «Сбербанк» 

RB.ru 24 минуты назад
На новой должности Завадский будет отвечать за формирование и развитие цифровой экосистемы «Сбербанка», в том числе за развитие «Яндекс. Маркета» и партнерские отношения с российскими и международными цифровыми компаниями. Он будет работать в блоке первого заместителя предправления банка Льва Хасиса.
Переход должен произойти в середине мая 2018 года. Сам Завадской и пресс-служба «Сбербанка» отказались комментировать эту новость. Ранее представитель Alibaba подтверждал уход из компании Завадского, напоминает «Ъ».
В конце марта в беседе с РБК Завадский отметил, что уходит из Alibaba по собственному желанию. Издание указывало, что обязанности Завадского временно перейдут сотрудникам московского офиса компании, а возглавить российский бизнес Alibaba может один из китайских топ-менеджеров AliExpress.
Марк Завадский работает в Alibaba Group с 2014 года и был первым ее сотрудником в России.
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