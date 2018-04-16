Ещё
Глава Alibaba в РФ Завадский перешел в Сбербанк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Alibaba в РФ Завадский переходит на должность вице-президента в Сбербанк 

Прайм 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава управляющей торговой площадкой AliExpress китайской Alibaba в России Марк Завадский переходит на должность вице-президента Сбербанка, пишет в понедельник газета "Коммерсант".
Должность вице-президента Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам Завадский займет в середине мая, рассказал газете источник, близкий к банку, и подтвердил знакомый топ-менеджера. Ранее представитель российского офиса Alibaba Group, где сейчас работает Завадский, подтверждал его уход из компании, напоминает издание.
По словам источника газеты, на новой позиции Завадский будет отвечать за "формирование и развитие цифровой экосистемы Сбербанка", в том числе за развитие "Яндекс. Маркета" и партнерские отношения с российскими и международными цифровыми компаниями. Он будет работать в блоке первого заместителя предправления банка Льва Хасиса.
Сбербанк в прошлом году договорился с "Яндексом" о создании совместного предприятия на базе "Яндекс. Маркета". На прошлой неделе Лев Хасис заявлял, что недавно банк получил разрешение регулятора на создание СП и рассчитывает в течение нескольких недель закрыть сделку по созданию совместного предприятия с "Яндексом".
Прайм: последние новости
Чистая прибыль ПИК по МСФО по итогам 2017 года упала в 6 раз Facebook потратила $9 млн на безопасность Цукерберга в 2017 году Акции "Русала" на открытии торгов теряют более 10%, торгуясь около исторических минимумов
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией181
На Россию надвигаются опасные заморозки25
«Грязная сторона раскованного поведения»24
Трамп планировал атаковать российские объекты923
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии11
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
07:26
«Россия 24» выдала обстрел ЛНР за атаку на Сирию
Ближний Восток Армия
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:46
Медведь отказался общаться с водителем
Общество Происшествия
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение