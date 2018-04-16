Ещё
Глава Alibaba в РФ Завадский переходит на должность вице-президента в Сбербанк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Alibaba в РФ Завадский переходит на должность вице-президента в Сбербанк 

Прайм 1 час назад
Фото: Реальное время
Глава управляющей торговой площадкой AliExpress китайской Alibaba в России Марк Завадский переходит на должность вице-президента Сбербанка, пишет в понедельник газета «Коммерсант».
Должность вице-президента Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам Завадский займет в середине мая, рассказал газете источник, близкий к банку, и подтвердил знакомый топ-менеджера. Ранее представитель российского офиса Alibaba Group, где сейчас работает Завадский, подтверждал его уход из компании, напоминает издание.
По словам источника газеты, на новой позиции Завадский будет отвечать за «формирование и развитие цифровой экосистемы Сбербанка», в том числе за развитие «Яндекс. Маркета» и партнерские отношения с российскими и международными цифровыми компаниями. Он будет работать в блоке первого заместителя предправления банка Льва Хасиса.
Сбербанк в прошлом году договорился с "Яндексом" о создании совместного предприятия на базе «Яндекс. Маркета». На прошлой неделе Лев Хасис заявлял, что недавно банк получил разрешение регулятора на создание СП и рассчитывает в течение нескольких недель закрыть сделку по созданию совместного предприятия с «Яндексом».
Прайм: последние новости
Акции "Русала" упали более чем на 15% после открытия Гонконгской биржи "Газпром" по новому контракту может поставить в Словению 3 млрд кубов газа Facebook потратила $9 млн на безопасность Цукерберга в 2017 году
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты789
На Россию надвигаются опасные заморозки17
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа161
Глава Франции выдвинул обвинение России827
За Асада: понедельник начинается с санкций220
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
03:49
Собчак ответила на слухи о разрыве с Виторганом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение