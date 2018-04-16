Прибыль предприятий центрального подчинения КНР выросла в I квартале на 20,9% до $60 млрд

ПЕКИН, 16 апреля. / ТАСС /. Валовая прибыль государственных предприятий центрального подчинения Китая в первом квартале этого года выросла в годовом выражении на 20,9% до 377,06 млрд юаней (около $59,96 млрд). Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил официальный представитель Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Пэн Хуаган.

"В первом квартале этого года валовая прибыль госпредприятий центрального подчинения выросла в годовом выражении на 20,9% до 377,06 млрд юаней. В марте этот показатель увеличился на 17,8% до 169,87 млрд юаней (около $27,01 млрд), что стало новым рекордом для прибыли за месяц", — отметил он.

Как добавил представитель ведомства, чистая прибыль госпредприятий центрального подчинения в первом квартале выросла на 19,4%, однако абсолютного значения он не привел.

Госсектор традиционно играет важную роль в экономике КНР. В Китае насчитывается около 155 тыс. госпредприятий, из них 97 находятся под контролем центрального правительства. В настоящее время власти страны готовят реформу госпредприятий, так как в условиях общего замедления темпов роста ВВП Китая экономические показатели госпредприятий также постепенно снижаются.