Рубль вступил в полосу сильных колебаний

Причина — в новом витке санкций, о котором США объявят как раз сегодня. Да, с одной стороны, предполагается, что они будут касаться конкретных компаний, которые, по мнению Нового Света, поставляли в Сирию технологии, способствующие изготовлению химического оружия. То есть напрямую экономической «повестки» не касаются.

Но, с другой стороны, мировые инвесторы опасаются ответных мер, особенно после сообщений о том, что Россия может ввести санкционные ограничения на торговых партнеров. В результате рубль немного просядет к доллару.

И в целом можно говорить, что в ближайшее время нас ожидает гораздо больший диапазон колебаний курса национальной валюты к доллару и евро, чем тот, к которому уже привык рынок.

В пятницу рубль укрепился к доллару и евро в рамках утренних торгов и продолжил позитивную тенденцию вечером.

При этом национальную валюту в текущий момент можно назвать отвязавшейся от нефти, которая серьезно растет на новостях из Сирии. А рубль из-за них, напротив, падает, увлекаемый вниз санкционными моментами.

Официальный курс доллара на сегодня, 16 апреля, составляет 61 рубль 43 копейки (ослабление на 64 копейки). За один евро дают 75 рублей 75 копеек (ослабление на 1 рубль 1 копейку).