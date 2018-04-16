Цены на омскую пшеницу из-за девальвации рубля могут сильно подскочить

Из-за девальвации рубля в России начало дорожать зерно. Как сообщает «Коммерсантъ», за прошедшую неделю пшеница третьего класса в среднем подорожала на 275 рублей — до 9,05 тысяч руб. за тонну, четвертого — на 325 рублей — до 8,3 тысяч рублей.

Многие фермеры из-за падения курса рубля уже разорвали свои контракты, так как продавать зерно по старой цене им стало просто не выгодно.

«Фермеры резко сократили предложение уже в прошлый вторник, ожидая дальнейшего ослабления рубля, подтверждает крупный экспортер. В результате трейдеры, рискуя столкнуться с нехваткой зерна, были вынуждены резко повышать цены в портах, чтобы выполнить ранее заключенные контракты», — сообщает «Коммерсантъ».

Из-за этого цены в портах на пшеницу поднялись с 10,4–10,7 тыс. до 11,1–11,8 тыс. рублей. Однако ждать продолжения роста экспортных цен сегодня не стоит.