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Цены на омскую пшеницу из-за девальвации рубля могут сильно подскочить
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Цены на омскую пшеницу из-за девальвации рубля могут сильно подскочить 

АиФ-Омск 59 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Из-за девальвации рубля в России начало дорожать зерно. Как сообщает «Коммерсантъ», за прошедшую неделю пшеница третьего класса в среднем подорожала на 275 рублей — до 9,05 тысяч руб. за тонну, четвертого — на 325 рублей — до 8,3 тысяч рублей.
Многие фермеры из-за падения курса рубля уже разорвали свои контракты, так как продавать зерно по старой цене им стало просто не выгодно.
«Фермеры резко сократили предложение уже в прошлый вторник, ожидая дальнейшего ослабления рубля, подтверждает крупный экспортер. В результате трейдеры, рискуя столкнуться с нехваткой зерна, были вынуждены резко повышать цены в портах, чтобы выполнить ранее заключенные контракты», — сообщает «Коммерсантъ».
Из-за этого цены в портах на пшеницу поднялись с 10,4–10,7 тыс. до 11,1–11,8 тыс. рублей. Однако ждать продолжения роста экспортных цен сегодня не стоит.
Отметим, что, по данным Росстата, запасы зерна в РФ еще существенные: на 1 марта составляют 38,3 млн тонн, что на 18,5% превышает показатель 2017 года. Омские же аграрии смогли собрать рекордный урожай, который до сих пор пытаются сбыть. Им удалось намолотить 3,5 млн тонн зерна.
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