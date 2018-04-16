Игорь Лузанов назначен генеральным директором Бийскэнерго 

Решение об этом принято единственным акционером общества.
Борис Мещеряков, ранее являвшийся исполнительным директором Бийскэнерго, с 7 апреля вступил в должность директора компании.
Игорь Лузанов сохраняет пост директора Алтайского филиала СГК, он будет совмещать обе должности, осуществляя стратегическое управление Бийскэнерго. Борису Мещерякову предстоит отвечать за производственную деятельность и заниматься оперативным управлением компанией.
Отметим, Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций компании СИБЭКО, в состав которой входят компания Бийскэнерго и БийскэнергоТеплоТранзит.
В настоящий момент происходит интеграция бийских энергокомпаний в структуру СГК.