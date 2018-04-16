Доход главы Тувы за 2017 год составил 13,643 млн рублей

КРАСНОЯРСК , 16 апреля. / ТАСС /. Доход главы Тувы Шолбана Кара-оола за 2017 год, согласно декларации, составил 13,643 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Декларированный годовой доход за 2017 год — 13,643 млн рублей", — говорится в сообщении.

Рост доходов в сравнении с 2016 годом, когда глава региона заработал 4,085 млн рублей, связывают с продажей движимого имущества, сказали в пресс-службе.

Шолбану Кара-оола принадлежит квартира (30,3 кв.м.), на него также зарегистрирован автомобиль Mercedes-Benz.

Супруга главы Тувы в 2017 году имела доход в 7,026 млн рублей (2,452 млн рублей годом ранее). Ей принадлежит квартира (80,1 кв.м.), нежилое помещение (57 кв.м.), земельный участок (8,3 тыс. кв.м.) и два гаража.