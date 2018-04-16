Акции «Русала» упали до рекордного минимума 

ТАСС: последние новости

Супруга Пескова Навка стала лидером по доходам за 2017 год среди жен высших чиновников

Медведев обещал Росатому максимальное содействие в продвижении на внешних рынках

CNN: Facebook в 2017 году увеличила на 50% расходы на безопасность Марка Цукерберга