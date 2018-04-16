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Акции «Русала» упали до рекордного минимума
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Акции «Русала» упали до рекордного минимума 

ТАСС 38 минут назад
Фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Акции российского алюминиевого гиганта "Русал" продолжили падение при открытии новой торговой недели на Гонконгской фондовой бирже. В первые минуты операций они подешевели на 16,67% — до 1,7 гонконгского доллара за единицу, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 9:45 по местному времени (04:45 мск).
Это самая низкая стоимость бумаг в истории компании, которая разместила их на площадке в Гонконге в 2010 году.
Неделю назад акции "Русала" обрушились на 50% (до 2,34 гонк. долл за штуку) на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США. С тех пор акции компании продолжают падать.
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