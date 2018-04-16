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Россельхозбанк за 3 месяца нарастил объем привлеченных средств на 12,5 млрд рублей
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Россельхозбанк за 3 месяца нарастил объем привлеченных средств на 12,5 млрд рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
По итогам работы в январе-марте текущего года Россельхозбанк увеличил совокупный объем средств клиентов на 12,5 миллиардов рублей, до 2,21 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
«Объем средств предприятий и организаций достиг 1,33 триллиона рублей, частных клиентов — 880,7 миллиарда рублей. В общем портфеле средств населения 807 миллиардов рублей приходятся на вклады», — отмечается в материале.
Банк продолжает совершенствование своей продуктовой линейки и транзакционных услуг, ориентируясь на увеличение доли долгосрочных вкладов и рост остатков на расчетных счетах физических лиц.
Привлечение клиентских средств на уровне выше среднерыночного, удешевление и удлинение срочности ресурсной базы, в том числе, способствует эффективному решению задачи по снижению зависимости банка от фондирования, привлеченного на международном финансовом рынке.
Россельхозбанк был создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором агропромышленного комплекса страны. Входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.
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