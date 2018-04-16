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Бывшие топ-менеджеры RD Construction создали новую строительную компанию
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Бывшие топ-менеджеры RD Construction создали новую строительную компанию 

РИА Недвижимость 18 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 16 апр — РИА Недвижимость. Бывшие топ-менеджеры крупной строительной компании RD Construction Антон Званцов и Илья Байбус создали новую подрядную фирму Arcon.
Как рассказал журналистам Байбус, Arcon будет специализироваться на капитальном строительстве, монтаже наружных сетей и благоустройстве территорий.
В частности, рассказал он, компания планирует строить жилье, бизнес-центры, другие коммерческие и промышленные объекты.
"В портфолио компании уже находятся объекты общей площадью более 50 тысяч квадратных метров", — отметил Байбус.
RD Construction входит в девелоперский холдинг RD Group. Портфель реализованных проектов компании насчитывает более 1,1 миллиона квадратных метров.
Званцов и Байбус покинули RD Construction в апреле 2017 года.
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