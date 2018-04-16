Бывшие топ-менеджеры RD Construction создали новую строительную компанию

МОСКВА , 16 апр — РИА Недвижимость. Бывшие топ-менеджеры крупной строительной компании RD Construction Антон Званцов и Илья Байбус создали новую подрядную фирму Arcon.

Как рассказал журналистам Байбус, Arcon будет специализироваться на капитальном строительстве, монтаже наружных сетей и благоустройстве территорий.

В частности, рассказал он, компания планирует строить жилье, бизнес-центры, другие коммерческие и промышленные объекты.

"В портфолио компании уже находятся объекты общей площадью более 50 тысяч квадратных метров", — отметил Байбус.

RD Construction входит в девелоперский холдинг RD Group. Портфель реализованных проектов компании насчитывает более 1,1 миллиона квадратных метров.

Званцов и Байбус покинули RD Construction в апреле 2017 года.