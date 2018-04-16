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Абрамович может попасть под санкции британских властей
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СМИ: Абрамович может попасть под санкции британских властей 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Владелец лондонского "Челси" российский бизнесмен Роман Абрамович может оказаться в санкционном списке британских властей. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации The Times со ссылкой на окружение премьер-министра Терезы Мэй, специальные меры против Абрамовича и других российских бизнесменов находятся в разработке.
В январе 2018 года власти получили право на доступ к информации о происхождении капитала иностранных владельцев недвижимости и активов. В случае, если российские бизнесмены не станут раскрывать происхождение капитала, на их имущество может быть наложен арест.
Абрамович является владельцем "Челси" с 2009 года.
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