Ещё
В чьих интересах введены санкции против «Русала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Санкции против «Русала»: кому это выгодно 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: ТАСС
В новый антироссийский санкционный список включены 7 бизнесменов и 17 чиновников. Однако на одном из предпринимателей конгрессмены США сконцентрировали особое внимание. Речь идет об Олеге Дерипаске — мажоритарном акционере второго по размеру производителя алюминия в мире. В интересах американской промышленности Вашингтон развернул «войну за метал», захлопнув перед российским алюминием двери на запад.

Как попасть в список

Из 12 компаний, которые были включены 6 апреля в санкционный список Казначейства США, 8 имеют непосредственное отношение к Олегу Дерипаске — от торгующейся на Лондонской бирже энергетической компании En+ до автопроизводителя ГАЗ и совхоза Агрохолдинг Кубань.
Все они включены в специальный список — SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Кроме того, документом предусмотрены возможные вторичные санкции для нерезидентов США за сотрудничество с фигурантами данного списка.
«Это первый случай попадания глобальной публичной компании в черный список. SDN — это плохие парни, которые наркотики перевозят, это Северная Корея, Иран, которые уже считаются изгоями. Чтобы крупнейшая в мире компания с листингом попала в SDN-лист — такого еще не было», — цитирует Reuters юриста международной юридической фирмы, пожелавшего остаться неназванным.
До 5 июня резиденты США должны разорвать все контракты с включенными в список компаниями, а до 7 мая — продать акции, долги и другое имущество.
«Невозможно не задаться вопросом, почему именно Дерипаска столь ярко выделяется в этом санкционном списке, места в котором, как правило, зарезервированы для мексиканских наркобаронов? — задается вопросом колумнист Reuters Энди Хоум.
Ответ очевиден — алюминий.

Война за металл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что введенные США санкции против ряда металлургических компаний являются борьбой за рынок.
«Если брать, например, алюминиевую промышленность и так далее — это же борьба не с конкретным представителем крупного бизнеса. Это борьба за рынки. Это борьба с крупнейшими поставщиками алюминия, цветных металлов, иными представителями металлургической отрасли», — сказал Медведев.
Президент США Дональд Трамп в свое время сравнил импорт стали и алюминия с «нападением» на Америку и в марте подписал скандальный указ о введении импортных тарифов. Тогда вся американская тарифная риторика была направлена на поставки алюминия из Китая в США. Любопытно, что Россия в этом контексте практически не упоминалась, хотя являлась вторым крупнейшим поставщиком алюминия в США уже на протяжении нескольких лет. Трампу даже предложили ввести драконовские особые тарифы на импорт алюминия из России наряду с некоторыми другими странами, где по мнению американских политиков очевидно «перепроизводство», а также поставщики которых «потенциально ненадежны».
Тогда российский Минпромторг оценивал потенциальные убытки отечественных компаний от американских пошлин «не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию». Звучали также намерения оспаривать решение американской администрации в ВТО совместно с китайскими партнерами. Правда рассмотрение жалобы могло растянуться на годы, в течение которых металлургические компании продолжали бы терпеть убытки.
В итоге Трамп подписал указ о введении 10%-х тарифов на весь привозной алюминий с исключениями для союзников, в первую очередь членов НАФТА Мексики и Канады. В число избранных вошли также Аргентина, Австралия, Бразилия, страны ЕС и Южная Корея.
«Теперь, оборачиваясь назад, совершенно очевидно, что Трампу вовсе не нужно было вводить какие-то особенные меры в отношении импорта алюминия из России: администрация прекрасно знала о том, что в скором времени дверь перед российским алюминием захлопнется — через санкции на «Русал», — пишет колумнист Reuters.

Россия оплатит возрождение американской промышленности

Вывод с американского рынка 700 тыс. тонн российского алюминия вместе со взлетевшими ценами на металл, являются мощной предпосылкой для перезапуска давным-давно замороженных производств.
За неделю цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли на 12% — максимальный прирост с 1987 года. При этом стоимость за тонну этого металла сейчас у шестилетнего максимума, составляя порядка $2,3 тыс.
Неудивительно, что на фоне проблем «Русала» акции американских конкурентов Alcoa и Cantury Aluminium выросли на 14% и 8% соответственно.
«Если уж это не поможет американской алюминиевой промышленности, то ничего ей не поможет», — пишет колумнист Reuters.

Too big to fail

Алюминиевая империя «Русала» оказалась стратегической и в то же время простой целью для США.
Дело в том, что из 3,7 млн т, произведенных «Русалом» в прошлом году, только 650 тыс. т было реализовано внутри страны, остальное ушло на внешние рынки, свидетельствуют данные Goldman Sachs.
Основная доля поставок приходится на Европу — 42%, в страны Азии холдинг поставляет около 17% продукции, в России и СНГ реализует 24%, в США — около 10%. Таким образом США в 2017, как и в 2016 году, были крупнейшим страной-источником валютной выручки для компании.
В результате санкций Лондонская биржа металлов приостановила работу с алюминием «Русала». Международный трейдер Glencore, владеющий 8,75% «Русала», заявил, что отказывается от конвертации доли в этой компании в расписки в En+, не уточнив своих дальнейших действий. Советы директоров «Русала» и En+ покидают иностранные представители. Рейтинговые агентства Moody's и Fitch отозвали кредитные рейтинги российской алюминиевой компании. Сама компания, на которую приходится 6% мирового производства алюминия, уже предупредила о возможности технического дефолта.
Однако при текущей геополитической обстановке оставить компанию в беде показало бы слабость страны, поэтому Москва уже дала понять, что помощь будет.
Правительство уже прорабатывает конкретные меры поддержки пострадавшим от санкций компаниям. В то же время министр финансов Антон Силуанов пообещал, что власти могут помочь «Русалу» с краткосрочной ликвидностью через «Промсвязьбанк». «Мы взаимодействуем с компаниями, которые попали под санкции, безусловно, окажем им поддержку, будь то краткосрочная ликвидность или иные меры поддержки», — заверил он.
«Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет «Русал» и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 тысяч работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», — отметил министр.
Параллельно правительство готовит предложения по ответу на пошлины США на сталь и алюминий. «Ждем предложений компаний», — сказал на Красноярском форуме вице-премьер Аркадий Дворкович.
«Этот алюминиевый бумеранг пролетел от острова Джерси, где «Русал» зарегистрирован, через предприятия в Ирландии, Швеции до сердца России. Вопрос только в том, на кого будет направлен следующий удар», — резюмирует колумнист Reuters.
Газета.Ru: последние новости
"Укрэнерго" оценила утраченные в Крыму активы в $1 млрд Меркель: "Северный поток-2" невозможен без украинского транзита Как правительство будет спасать "Русал"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты336
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа115
Глава Франции выдвинул обвинение России724
Эксперты обрадовали россиян218
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса26
Новости партнеров
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение