HP начала сотрудничать с марихуанным стартапом Flowhub

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HP, одна из крупнейших IT-компаний США , предоставит свою систему для розничной торговли HP ElitePOS стартапу Flowhub, который создает программное обеспечение для торговли марихуаной. Об этом пишет The Washington Post

В декабре Министерство юстиции США напомнило о том, что марихуана остается веществом, распространение и употребление которого должно контролироваться властями. Запрет, действующий на федеральном уровне, имеет приоритет над законами штатов, отметили в ведомстве. Тем не менее, каннабис разрешено использовать в медицинских и/или рекреационных целях в 29 штатах, отмечает издание.

HP пояснила, что считает Flowhub не партнером, а одним из своих клиентов. «Розничные торговцы в самых разных отраслях используют наше оборудование в своих магазинах. Наши решения доступны и востребованы среди клиентов, поскольку отвечают потребностям их бизнеса», — прокомментировал представитель компании сотрудничество с Flowhub.

The Washington Post называет марихуанный рынок в США «потенциально опасным» для бизнеса. Причина, по которой HP становится его частью — деньги, пишет издание. По данным исследовательской фирмы Cowen&Co, рынок легальных продаж каннабиса, объем которого составлял $6 млрд в 2016 году, в течение следующих 12 лет вырастет до $75 млрд

Кайл Шерман, исполнительный директор Flowhub, объяснил, что партнерство с HP стало результатом растущей потребности участников марихуанного рынка в простых IT-решениях для бизнеса. По его словам, раньше программное обеспечение Flowhub можно было установить не на все устройства, и это осложняло ведение дел.

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В конце февраля среди компаний по продаже марихуаны появился первый «единорог» — стартап MedMen, занимающийся розничными продажами каннабиса. Проект привлек $41 млн и получил оценку в $1 млрд

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