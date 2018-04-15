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Депутат Приморья задекларировал доход на более чем 1 млрд
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Депутат Приморья задекларировал доход на более чем 1 млрд 

ИД «Собеседник» 37 минут назад
Доход председателя фракции «Единой России» в Законодательном собрании Приморья Сергея Слепченко превысил 1 млрд
Депутаты Законодательного собрания Приморского края представили декларации о своих доходах. Как сообщает ИА PrimaMedia, депутат Сергей Слепченко задекларировал в 2017 году доход в размере 1,289 млрд рублей. Среди его собственности числится автомобили Lexus LX570 и BMW X5, три земельных участка (900 кв. м, 600 кв. м и 129 кв. м) и две квартиры площадью 132 кв. м и 81 кв. м.
Кроме того, в 2017 году Слепченко потратил 50 млн рублей на покупку двух облигаций. В декларации не сказано, чьи облигации приобрел депутат, но отмечается, что источником траты стала продажа доли в ООО «Акватехнологии».
Подчеркивается, что доход депутата в 2016 году составил 10,42 млн рублей.
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