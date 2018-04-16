На функционирование Агентства инвестиционного развития Псковской области в 2017 году было выделено более 25,5 млн рублей 

В отчёте о работе за 2017 год Агентство инвестиционного развития Псковской области раскрыло свои источники доходов: в прошлом году государственное учреждение получило 12 млн 231 тыс. рублей субсидий на выполнение государственного задания, а также 8 млн 558 тыс. рублей субсидий на иные цели (в том числе 3 млн 026 тыс. рублей из резервного фонда администрации Псковской области. Кроме того, на финансирование приобретения материальных активов было выделено 201 тыс. рублей. В части финансирования подготовки, проведения и участия в презентационных мероприятиях Агентству инвестиционного развития выделены субсидии на сумму 3 млн 763 тыс. рублей. Учреждение также размещало информационные материалы об инвестиционном потенциале Псковской области в СМИ: сумма расходов составила 1 млн 113 тыс. рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».