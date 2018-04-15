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Агентство инвестиционного развития Псковской области сопровождает проекты на 64,4 млрд рублей
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Агентство инвестиционного развития Псковской области сопровождает проекты на 64,4 млрд рублей 

Псковская губерния 1 час назад
По состоянию на начало 2018 года Агентство инвестиционного развития Псковской области сопровождало 77 инвестиционных проектов, отметили в подробном отчёте за 2017 год специалисты учреждения. Общий планируемый объём инвестиций по проектам составляет 64 млрд 445 млн рублей (114 млрд 905 млн с учётом проекта «Великолукского свинокомплекса»). Планируемое количество создаваемых рабочих мест по этим проектам — 6 тыс. 631 (9 тыс. 831 место с учётом проекта «Великолукского свинокомплекса»). Преимущественно это проекты, реализуемые в сферах сельского хозяйства, лесопереработки, туризма. По данным агентства, 20 проектов сейчас находятся в активной стадии, 17 — в подготовительной, ещё 17 приостановили реализацию, а 18 уже реализованы.
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