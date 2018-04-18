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Starbucks закроет все кофейни в США
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В США Starbucks закроет все свои кофейни на один день ради борьбы с расизмом 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Соединённых Штатах сеть кофеен Starbucks закроет все свои заведения 29 мая ради борьбы с расизмом.
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что акция связана с задержанием двух темнокожих мужчин в одном из заведений сети без каких-либо веских оснований.
«Starbucks закроет все свои кофейни в США 29 мая, чтобы провести день «расового образования». Это будет сделано после волны возмущения, связанного с задержанием двух темнокожих мужчин в одном из заведений сети», — пишет агентство.
Всего в США будут закрыты около 8 тыс. заведений и офисов компании. При этом обучение расовой терпимости пройдут почти 175 тыс. сотрудников фирмы.
Отмечается, что скандал произошёл из-за того, что работники кофейни вызвали полицию, которая задержала темнокожих мужчин, так как они сидели в помещении, но ничего не заказывали. По словам задержанных, они ожидали своего знакомого.
Ранее стало известно, что Йельский университет ввёл в учебную программу новый курс, направленный на борьбу с идеей превосходства белой расы. Однако критики назвали его проявлением расизма в отношении белокожих.
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