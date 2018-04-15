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План по доходам от приватизации имущества Нижегородской области выполнен на 80%
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План по доходам от приватизации имущества Нижегородской области выполнен на 80% 

Newsroom24 28 минут назад
Фото: Newsroom24
План по доходам от приватизации в 2017 году правительство Нижегородской области выполнило на 80%. Данные размещены на сайте регионального Законодательного собрания.
Прогнозируемый объём доходов от приватизации в 2017 году — порядка 29 млн рублей, реальные доходы достигли 23,5 млн рублей. Всего правительство региона реализовало два здания, восемь помещений, пакет акций ПАО «Саровбизнесбанк» в 0,00284% от уставного капитала и дебаркадер, причаленный на Бору, в затоне им. К. Маркса.
Не нашлось покупателей на 36 объектов, значившихся в плане приватизации на 2017 год.
Всего к приватизации в 2018-2020 годах предназначено 28 объектов недвижимости. Из них 14 расположены в Нижнем Новгороде, шесть — в Дзержинске, ещё шесть — в Выксунском районе, один — в Богородске, один — в Семёнове. Преимущественно, эти объекты — нежилые. Общий объём доходов от приватизации всего этого имущества — 75 млн рублей.
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