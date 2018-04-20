Россельхозбанк изменил ставки по вкладам в долларах

Доходность «Инвестиционного» (от 1 тыс. долларов на 180 и 395 дней) составит 1,6—2,5% годовых (вместо 1,4—2,4%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Доходный» (от 50 долларов на 31, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1095 и 1460 дней) при выплате процентов в конце срокаоткрывается под 0,05—2,4% (прежде — под 0,01—1,35%), а при выплате процентов ежемесячно — под 0,05—2,3% годовых (прежде — под 0,01—1,3%).

«Накопи на мечту» (от 100 долларов на 730 дней) привлекается под 2% годовых (вместо 1,2%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Продуктовый виджет

«Пополняемый» (от 50 долларов) открывается под 0,25—2,1% (ранее — под 0,05—1,15%), а «Комфортный» (от 150 долларов) — под 0,01—1,1% годовых (ранее — под 0,02—0,9%). Срок депозитов — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1095 дней). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Процентные ставки при оформлении онлайн по вкладам «Доходный» и «Пополняемый» будут увеличены на 0,05%.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Комфортный», «Накопи на мечту» и «Пополняемый».