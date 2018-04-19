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Банк «Йошкар-Ола» уменьшил ставки по ряду вкладов
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Банк «Йошкар-Ола» уменьшил ставки по ряду вкладов 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Йошкар-Ола» понизил ставки по ряду депозитов в рублях на 0,5 процентного пункта. Доходность «Срочного» (от 5 тыс. рублей на 91 и 181 день) составит 5,5% годовых (вместо 6%).
Вклады «Лидер» (от 20 тыс. рублей на 550 дней), «Срочный классический» (от 10 тыс. рублей на 375 дней), «Праздничный» (от 20 тыс. рублей на 400 дней) и «Мобильный» (от 1 тыс. рублей на 365 дней) открываются под 6% годовых (вместо 6,5%).
Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока. Пополнять можно «Мобильный» вклад.
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