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Банк «Таатта» снизил ставки по вкладам
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Решена судьба российских банков в SWIFT

Банк «Таатта» снизил ставки по вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Таатта» принял решение снизить ставки по рублевым вкладам.
«Прогрессивный» можно открыть под 5,75—6,75% (ранее — под 6,25—7,05%), а «Управляемый» — под 5,5—6,55% (до этого — от 5,55% до 6,55%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — шесть, девять месяцев или один год.
Доходность «Пенсионного» (от 2 тыс. рублей) при размещении на один год составляет 6,7%, на два года — 6% (прежде на один год — 6,9%). Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно.
«Срочный» (от 10 тыс. рублей на срок от одного месяца до двух лет) оформляется под 4,25—6,7% (ранее — до 7,2%). Выплата процентов — в конце срока.
Во все депозиты возможно внесение дополнительных взносов.
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