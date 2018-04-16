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Банк «Александровский» снизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Александровский» снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 19 минут назад
Банк «Александровский» уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,2 п. п.
Теперь «Максимум» (от 30 тыс. рублей) можно открыть под 4,55—7,2%. Минимальный срок размещения денежных средств — один месяц, максимальный срок — два года. Депозит непополняемый. Проценты выплачиваются в конце срока.
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«Комфорт» (от 100 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев, один, полтора и два года) оформляется под 3,55—6,2%, а «Перспектива» (от 30 тыс. рублей на срок от месяца до двух лет) — под 4,05—6,7%.
«Капитал» (от 3 млн рублей на срок от трех месяцев до двух лет) можно разместить под 6,55—7,25%.
Три вышеперечисленных вклада можно пополнять. Проценты по ним выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.
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