Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO

Основанная в 2006 году и прошедшая через 22 раунда финансирования, Spotify — одна из крупнейших технологических компаний, которая вывела акции на биржу за последний год. Торги открылись на уровне $165,9 за акцию, что позволило оценить компанию в $29,5 млрд на основе более чем 178 млн акций. При этом Spotify решил не выпускать дополнительные акции, а провести так называемый Direct Listing Process (DPL).

Как рискованный шаг повлиял на стоимость акций уже после первых скачков и есть ли смысл другим крупным стартапам последовать примеру Spotify.

В чем разница

Принципиальные отличия DLP от IPO (первичной эмиссии акций) — при прямом листинге компания не привлекает дополнительные средства, не проводит роуд-шоу для инвесторов, не вовлекает в процесс посредников-андеррайтеров и не устанавливает период, в который не могут продавать свои акции их текущие держатели.

Главное преимущество такого подхода в сокращении издержек. Стартапу не нужно платить банкам-организаторам IPO, чья комиссия может достигать от 2% до 8% от сборов. Поэтому к DLP чаще прибегают небольшие стартапы, компании, которые вышли из стадии банкротства, либо меняющие биржу.

Однако у прямого листинга есть и недостатки. И ключевой из них — в более высоких рисках. При IPO андеррайтеры помогают компании искать покупателей акций, либо сами выкупают бумаги и перепродают их инвесторам. Организаторы также, как правило, гарантируют минимальный объем продаж акций по первоначальной стоимости и выкупают остаток сами в случае переоценки спроса.

Почему Spotify выбрал DLP Сама компания дала довольно-таки романтичное объяснение. «В то время как листинг выводит нас на более крупную арену, он не меняет того, кто мы есть, чего мы хотим добиться или как мы работаем… Мы фокусируемся не на первоначальном всплеске. Напротив, мы будем работать, планировать и мечтать на долгосрочную перспективу», — говорится в сообщении основателя и гендиректора Spotify Дэниэла Эка.

Полагаю, такое желание разделяют многие стартапы, однако не все они могут позволить себе DLP. Во-первых, Spotify не обязательно привлекать средства — у компании положительный баланс капитала. Во-вторых, сервис используется по всему миру и его бизнес-модель понятна, поэтому можно избежать традиционных встреч с инвесторами.

Оправдался ли риск

Позволив держателям акций публично и свободно продавать их с первого же дня размещения, Spotify шла на осознанный риск высокой волатильности бумаг. На открытии цена акций была на 26% выше референса в $132, установленного биржей NYSE накануне торгов. В первый же день они достигли максимума в $169. При этом на закрытии биржи 12 апреля стоимость бумаг составляла $149,57 за акцию. Позже цена стабилизировалась на уровне $145-150, и резких скачков не наблюдалось.

Другой интересный момент — как пишет Bloomberg , держателей акций, которые захотели расстаться с ними в ходе DLP, оказалось меньше, чем ожидалось. Лишь 5,6 млн акций поменяли владельцев по цене открытия торгов, и около 30,5 млн были проданы за первый день. Для сравнения: в день IPO Twitter объем торгов превысил 117 млн бумаг. Не исключено, что именно ограниченный объем, доступный для покупки в первый день, подстегнул цену акций Spotify.

Полагаю, что листинг акций Spotify — это, прежде всего, жест в сторону существующих владельцев бумаг, которые получили возможность обналичить свои вложения в любое удобное для них время. В то же время, желающие купить акции оказались в несколько невыгодном положении «ожидающих очереди».

В результате, как сообщают источники Bloomberg, поскольку теоретически объем акций Spotify, которые могут продать владельцы, гораздо выше традиционных объемов IPO, а текущее предложение ограничено, некоторые потенциальные покупатели воздерживаются от покупки до того, как на рынке появится больший объем акций. Все это — предпосылки к высокой волатильности цен на бумаги Spotify, как минимум, в краткосрочной перспективе.

Потенциальный тренд

Несмотря на все риски, нестандартный ход Spotify поднял волну обсуждений — стоит ли другим «единорогам» последовать его примеру. Как мы писали ранее, даже если исключить Uber и Airbnb — давних кандидатов на IPO — на рынке немало стартапов с весомой оценкой, которые пока не торопятся выходить на биржу. А некоторые, как тот же Telegram, и вовсе выбирают привлечение капитала и инвесторов через криптовалюту.

Естественным образом, внимание СМИ обратилось на музыкальную индустрию. Как пишет Billboard, публичный выход планирует Qobuz — французский конкурент Spotify, консультантов также ищет производитель аудиосистем Sonos. Еще один потенциальный кандидат — музыкальный сервис Deezer, который уже планировал IPO в 2015 году, однако в тот момент отказался от эмиссии акций из-за низкого спроса на бумаги стриминговых сервисов.

Сейчас ситуация в индустрии поменялась. Стриминг музыки движется в сторону легализации как минимум, в Северной Америке и Западной Европе, а для инвесторов это понятный монетизируемый бизнес. Например, число платящих пользователей Apple Music в 115 странах превысило 40 млн, плюс еще 8 млн пользуются бесплатной пробной версией.

Число активных пользователей Spotify в месяц превышает 157 млн, из них 71 млн платят за услуги сервиса. Если применить к компании популярную метрику соцсетей — «ценность» одного пользователя (капитализация в расчёте на пользователя), то она составит $188 долларов. Для сравнения — при капитализации в $476 млрд и $2,2 млрд активных пользователей, у Facebook это вполне сопоставимые $216 долларов.

Однако говорить о том, что музыкальные сервисы для инвесторов — это то же самое, что соцсети в начале 2010-х, несколько преждевременно. Стриминг музыки — услуга более нишевая, чем общение, и тот же Spotify, в отличие от Facebook, вышел на публичный листинг c убытком в $1,23 млрд за 2017 год. Рост финансовых показателей компании сдерживают издержки на лицензирование — одна из причин, почему Pandora, еще одна публичная компания, до сих пор убыточна. И хотя число платящих пользователей Spotify почти вдвое превышает Apple Music, у сервиса Apple гораздо больше возможностей для популяризации своего продукта.

Подводя итог, Spotify, безусловно, создал прецедент на рынке, и будет интересно посмотреть, последуют ли его примеру другие «единороги». Однако говорить о свершившейся революции — как в плане «замены» IPO, так и в плане массового выхода музыкальных сервисов на публичные торги — рано. Как говорят в самой компании, «завтра — лишь очередной день нашего пути к реализации своей миссии».

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