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Продажи китайских компаний жилой недвижимости выросли на 33 процента в первом квартале этого года
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Продажи китайских компаний жилой недвижимости выросли на 33 процента в первом квартале этого года 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — Общий объем продаж 30 китайских компаний по строительству жилья в первом квартале этого года вырос на 33 процента в годовом выражении и составил 1,1 трлн юаней /175 млрд долларов США/.
По данным исследовательского центра по вопросам недвижимости компании Centaline, площадь жилых помещений, проданных в указанный период, увеличилась на 28 процентов в годовом выражении до 83,86 млн кв. м.
Чжан Давэй, аналитик компании, связывает рост показателя, главным образом, с продажами по сделкам, заключенным в прошлом году, стабильными продажами в городах первой линии и высоким уровнем продаж в небольших городах.
Совокупный объем продаж трех крупнейших застройщиков в Китае, включая компании Country Garden, China Evergrande и China Vanke, превысил 500 млрд юаней. На них пришлось около половины всего объема продаж в индустрии.
В докладе о работе китайского правительства в этом году говорится, что «мы будем поддерживать потребности населения в приобретении жилья для собственного проживания, развивать рынок аренды жилья, развивать систему общей долевой собственности на жилье». В нем также подчеркивается, что «жилье предназначено для проживания, а не для спекуляции».
Подскочившие в последние годы цены на жилье, особенно в крупных городах, вызвали беспокойство в связи с пузырем активов. В качестве меры по борьбе со спекуляциями на рынке недвижимости местные правительства ввели либо расширили ограничения на покупку жилья и увеличили минимальный размер первоначального взноса. -0-
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