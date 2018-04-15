В Приморье депутат Заксобрания стал за год миллиардером

Такие сведения следуют из декларации нардепа Сергея Слепченко

Он возглавляет в Заксобрании Приморья «Единую Россию» . Декларация о полученных им доходах была зарегистрирована в соответствии с законодательством РФ . Согласно предоставленным документам, Слепченко получил доход за 2017 год, который составил 1,289 млрд рублей.

Он обозначил в декларации принадлежащую ему лично собственность. Помимо трёх земельных участков площадью в 900, 600 и 129 м2, депутат располагает премиальными автомобилями. Это BMW X5 и Lexus LX570. Также депутат имеет в собственности две квартиры. Помимо того, депутат приморского Заксобрания приобрёл в прошлом году две облигации, общей стоимостью 50 млн рублей. В качестве источника средств на их покупку он указал продажу своей доли в «Акватехнологии».

Одновременно отмечается, что его доход по итогам 2016 года составлял «лишь» 10,42 млн рублей. Таким образом, он вырос на протяжении года в 120 раз.

Ряд финансовых экспертов полагают, что столь существенному увеличению богатства депутата поспособствовала именно продажа его доли в «Акватехнологии». Что подтолкнуло его к этому, пока неизвестно. Как и то, насколько соответствует действительности полученная информация.

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