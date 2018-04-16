Члены фракции «Единая Россия» в Приморье зарабатывают больше всех

Руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Приморья и глава компании «Акватехнологии» Сергей Слепченко задекларировал в 2017 году 1,289 млрд рублей, притом, что в 2016 году его доходы составляли всего 10,42 млн В собственности Слепченко — два автомобиля Lexus LX570 и BMW X5. Также депутат обладает тремя земельными участками площадью 900, 600 и 239 кв.м., двумя квартирами размерами 132 и 81 кв.м.

В то время как председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян задекларировал годовой доход в размере 27,26 млн руб. Хотя в 2016 году Ахоян являлся самым богатым среди коллег с доходом 72,48 млн руб. В 2015 году депутат продал торговый центр «Центральный» и заработал 3,3 млрд руб.

Другой представитель ЕР — генеральный директор ОАО «Оптово-производственный торговый центр г. Артема» Игорь Шауфлер — заработал в прошлом году 26,7 млн руб. (в 2016 году доход депутата — 15,87 млн руб).

Среди лидеров по доходам — Эдуард Цой с заработанными за год 21,21 млн руб.

Доходы другого состоятельного член фракции, Виктора Милуша , составили 25,48 млн рублей (в 2016 году — 19,99 млн рублей).

Председатель ЗСПК Александр Ролик заработал за год 4,673 млн годовой доход, он имеет квартиру площадью 137 кв.м. в собственности. Заместитель спикера Сергей Кузьменко получил 2,786 млн рублей. У супруги заместителя спикера в собственности — два земельных участка площадью 11 и 20 соток, жилой дом площадью 45 кв.м. и жилое помещение площадью и квартира площадью 60 кв.м.

Впрочем, и оппозиционные депутаты далеко не бедны.

Генеральный директор ООО «Восток», член ЛДПР Евгений Ткаченко заработал в прошлом году 129,47 млн руб.

У руководителя фракции ЛДПР Евгения Зотова годовой доход составил 2,43 млн рублей. Остальные либерал-демократы в прошлом году заработали 1-2 млн рублей.

Что касается фракции КПРФ , она традиционно самая малообеспеченная. Больше среди коммунистов в 2017 г. задекларировал Владимир Беспалов — 2,66 млн рублей (в 2016 году — 2,12 млн рублей).

Представитель партии «Справедливая Россия» в ЗСПК Алексей Козицкий задекларировал в доходах за 2017 год 2,27 млн руб.

Депутат от партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» Юлия Толмачева заработала в 2017 году 2,96 млн руб.