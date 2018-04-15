Директор рекламного холдинга WPP Мартин Соррелл уходит в отставку

ТАСС , 15 апреля. Директор британского рекламного холдинга WPP Мартин Соррелл заявил об отставке на фоне внутреннего расследования из-за ненадлежащего распоряжения средствами компании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо Соррелла сотрудникам компании.

Соррелл, обвиняемый в финансовых нарушениях, заявил, что текущая ситуация «оказывала ненужное влияние на бизнес [компании]». Он принял решение покинуть свою должность «в ваших интересах [компании], в интересах наших клиентов, всех акционеров, как крупных, так и мелких, всех наших партнеров», цитирует Reuters заявление Соррела.

Отмечается, что Соррелл основал компанию WPP в 1971 году и возглавлял ее на протяжении 33 лет.

WPP владеет 20% акций компании TNS Russia, занимающейся телеизмерениями, а также рядом рекламных агентств, среди которых Ogilvy & Mather, Young & Rubicam, Grey Group и другие.