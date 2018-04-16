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Курс доллара превысил 62 рубля
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Курс доллара превысил 62 рубля 

News.ru 26 минут назад
Фото: ШколаЖизни.ру
На открытии торгов в понедельник, 16 апреля, доллар стоил 62,62 рубля — это на 57 копеек больше, чем на закрытии прошлых торгов.
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