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Трамп насобирал на переизбрание президентом США 28 млн долларов
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Трамп насобирал на переизбрание президентом США 28 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 16 апреля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Глава Белого дома Дональд Трамп собрал на свою кампанию 2020 года по переизбранию на пост президента Соединенных Штатов уже свыше 28 млн долларов, сообщили его представители из комитета по сбору средств в избирательный фонд под названием «Сделаем Америку снова великой».
Там уточнили, что только за первый квартал 2018 года в фонд поступили пожертвования на общую сумму 10 млн долларов, передает ТАСС.
Кроме того, по итогам прошлого года на счетах комитета оставалось 22 млн долларов, однако около 4 млн долларов пришлось потратить на изготовление бейсболок с фирменным слоганом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), кружек и прочих сувениров с символикой.
Трамп подал документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию в тот же самый день, когда вступил в должность президента — 20 января 2017 года.
Напомним, в январе Белый дом объявил о решении Трампа переизбираться на второй срок. Ранее Трамп сам заявлял о намерении баллотироваться на второй срок и даже сочинил слоган для избирательной кампании 2020 года.
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