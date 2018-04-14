К 2020 году в АПК Красноярского края вложат 47 млрд рублей

В ближайшие два года в Шушенском районе края построят два молочных животноводческих комплекса стоимостью в 4,4 млрд

В селе Синеборск запустят молочную ферму производительостью 13,8 тысячи тонн молока в год, а в селе Ильичево — на 31,8 тысячи тонн. Как сказал минситр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов : «Производство там будет полностью автоматизировано, но при этом потребует около 600 новых рабочих мест. Рассчитываем, что на предложение активно откликнется молодежь. Потому что в планах инвесторов — дальнейшая глубокая переработка продукции, ее собственное продвижение на рынки края и сибирских регионов».

По мнению министра, новые комплексы помогут и в решении проблемы профицита зерна. Край заинтересован в его глубокой переработке, с высокой добавленной стоимостью.

Всего министерство рассчитывает получить к 2020 году около 47 миллиардов рублей инвестиций.