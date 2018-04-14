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К 2020 году в АПК Красноярского края вложат 47 млрд рублей
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К 2020 году в АПК Красноярского края вложат 47 млрд рублей 

АиФ Красноярск 49 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В ближайшие два года в Шушенском районе края построят два молочных животноводческих комплекса стоимостью в 4,4 млрд
В селе Синеборск запустят молочную ферму производительостью 13,8 тысячи тонн молока в год, а в селе Ильичево — на 31,8 тысячи тонн. Как сказал минситр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов: «Производство там будет полностью автоматизировано, но при этом потребует около 600 новых рабочих мест. Рассчитываем, что на предложение активно откликнется молодежь. Потому что в планах инвесторов — дальнейшая глубокая переработка продукции, ее собственное продвижение на рынки края и сибирских регионов».
По мнению министра, новые комплексы помогут и в решении проблемы профицита зерна. Край заинтересован в его глубокой переработке, с высокой добавленной стоимостью.
Всего министерство рассчитывает получить к 2020 году около 47 миллиардов рублей инвестиций.
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