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Facebook назвала затраты на безопасность Цукерберга
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CNN: Facebook в 2017 году увеличила на 50% расходы на безопасность Марка Цукерберга 

ТАСС 38 минут назад
Фото: © AP Photo/Nam Y. Huh
Компания Facebook израсходовала около $9 млн на обеспечение личной безопасности и поездки своего руководителя Марка Цукерберга в прошлом году. Как сообщила в субботу телекомпания CNN, данный показатель вырос более чем на 50%, с $5,8 млн в 2016 году.
Согласно сведениям телекомпании, начиная с 2015 года расходы на безопасность и деловые поездки Цукерберга приблизились к $20 млн В Facebook пояснили, что такая забота напрямую обусловлена
"угрозами его личной безопасности, проистекающими из его должностных полномочий в качестве основателя, председателя совета директоров и главного исполнительного директора". "Мы требуем сохранять эти меры безопасности во имя блага самой компании, из-за важности Цукерберга для Facebook", — приводит телекомпания мотивировку руководства оператора одноименной социальной сети.
Facebook оказалась в центре скандала ранее в текущем месяце. Это произошло после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.
Марк Цукерберг 21 марта в эфире телеканала CNN принес извинения за произошедшее. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Кроме того, глава Facebook тогда заявил, что согласен ответить на вопросы членов Конгресса США на слушаниях по данному вопросу.
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