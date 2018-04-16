Нижегородский депутат-коммунист обогнал единоросса по доходам в 45,5 раза

При этом доходы Владимира Блоцкого, который, по данным с его официального сайта с 2001 года работал на различных должностях, в том числе руководящих, в компаниях российского рыбопромышленного комплекса, относительно доходов 2016 года ухудшились почти на 60 млн рублей. Доходы супруги депутата составили 2,879 млн рублей, что почти на 500 тыс. рублей больше, чем за 2016 год.

В автопарке депутата и его супруги, как и год назад, два автомобиля марки PORSCHE CAYENNE, один BMW X6 и FORD F 450. Кроме того, депутатская семья владеет 25 объектами недвижимости (жилые дома, квартиры и земельные участки). Самая большой дом имеет площадь 378,8 кв.м.

У бывшего исполнительного директора «Фонда содействия развитию институтов гражданского общества», экс-проректора Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского депутата Дениса Москвина за 2017 год также наблюдался существенный спад доходов — почти в 6 раз (с 16,461 до 4,393 млн рублей). Такая же картина наблюдалась и у его супруги — с 5 до 1,303 млн рублей. Автопарк депутата Москвина представлен Mercedes-Benz ML350, в собственности семьи — две квартиры площадью 369,2 и 310,4 кв. м, дом на 327,8 кв. м, парковочное место и участок для дачного строительства на 1,2 тыс. кв.м.

В целом семь депутатов, представляющих интересы жителей области в Госдуме РФ, за 2017 год заработали более 244,1 млн рублей, из которых 200,125 млн рублей приходилось на Владимира Блоцкого.

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