Ямальский порт Сабетта начинает наращивать объемы грузооборота

Грузооборот морского порта Сабетта за январь — март увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,1 млн тонн.

По данным Ассоциации морских торговых портов РФ, объем перевалки сухогрузов составил 19,1 тыс. т (-84,9% по сравнению с январем — мартом 2017 года), наливных — 3 млн тонн (+157,1%). Это говорит о том, что завершено строительство ряда объектов и порт начинает наращивать объемы.

В целом же грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 19,1 млн тонн, что выше аналогичных показателей прошлого года на 18,8%, — сообщает РЖД-Партнер.ру. Из них объем перевалки сухих грузов составил 6,7 млн тонн (+10,8%), наливных — 12,3 млн тонн (+ 23,6%).