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Россию позвали в суд из-за Крыма
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Идут по проводам: Украина требует денег за Крым 

Газета.Ru 2 часа назад
Россию снова позвали в суд за Крым. На этот раз свои убытки от перехода полуострова к России подсчитала «Укрэнерго»: оставленные в Крыму сети и подстанции компания оценила в $1 млрд и пригрозила Международным арбитражем. Юристы невысоко оценивают шансы украинских энергетиков на победу.
Украинские компании не теряют надежды истребовать с России компенсацию за потерю своих активов в Крыму. На этой неделе к списку желающих встретиться с Российской Федерацией в международном суде присоединилась государственная компания «Укрэнерго» — оператор Объединенной энергетической системы Украины.
Компания уже заявляла, что после присоединения Крыма к России потеряла на полуострове около 15 электрических подстанций, несколько тысяч километров линий электропередач напряжением 220 и 330 кВ. Теперь к этому списку прибавились еще два пансионата, где ранее могли отдыхать украинские энергетики.
«Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около 1 млрд долларов», — написал на своей странице в фейсбуке и. о. главы энергокомпании Всеволод Ковальчук.
«Укрэнерго», по его словам, уже вручила официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно своих активов в Крыму российской стороне.
«Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучили из-за такой потери», — предупредил Ковальчук.
Если же компании не удастся урегулировать данный спор мирным путем до конца сентября, «Укрэнерго» сможет подать иск против России в Международный арбитраж, как это уже сделал «Нафтогаз», подчеркнул он.
«Нафтогаз Украины», действительно, судится не только с «Газпромом». 20 сентября 2017 года компания официально объявила, что подала в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление к России с требованием о возмещении убытков, причиненных захватом Россией активов группы в Крыму. Свои убытки от потери активов в Крыму «Нафтогаз» оценил в 5 млрд долларов.
О похожих исках против РФ ранее заявляли и «Приватбанк», и севастопольский «Аэропорт Бельбек» (бывший актив украинского олигарха Петра Коломойского), и фирма «Эверест-Истейт».
Таких поданных исков к российской стороне от государственных и квазигосударственных украинских структур на самом деле достаточно много, и все они по большому счету сводятся к тому, что было грубо нарушено двухстороннее соглашение о защите инвестиций, отмечает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.
Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский вспомнил сходный и не очень удачный для Украины прецедент по другому спору вокруг энергоактивов в Крыму.
Речь идет о компании ДТЭК Рината Ахметова — крупнейшем энергохолдинге Украины. ДТЭК ранее имела четыре компании по передаче электроэнергии в Крыму, которые обеспечивали до 80% энергоснабжения полуострова и проработали целый год после присоединения полуострова к России, прежде чем были национализированы. Сама ДТЭК расценила такой шаг как незаконный захват инвестиций, оценила убытки в 500 млн долларов и направила аналогичное обращение к российским властям, пригрозив международным арбитражем. Однако дальше дело не пошло.
По сути, это очередной иск, который рискует повиснуть в воздухе, считает Жарский.
Кроме того, обращают внимание юристы, в подобных делах есть законодательные нюансы, связанные с принадлежностью Крыма: в Европе она не подтверждена, т. е. для Стокгольмского арбитража, куда пойдут и «Укрэнерго», нет точного понимания, куда же относить Крым, и пока он не будет признан частью России, то и взыскивать с России неустойки за потерянные активы и упущенную выгоду просто не получится технически.
С одной стороны, деятельность этих компаний после перехода Крыма под контроль России осуществляется согласно российским законам, контролируется российскими государственными органами и облагается российскими налогами, обращает внимание старший юрист BGP Litigation Максим Кузьмин. С другой стороны, признание арбитражем того, что такая деятельность в Крыму ведется на территории России, будет означать признание Крыма ее частью, на что арбитраж может не пойти, добавляет юрист.
В то же время в практике инвестиционных арбитражей встречается позиция о том, что государство, установившее контроль над территорией, может в такой ситуации быть надлежащим ответчиком по инвестиционному спору. В случае, если после перехода Крыма под контроль России деятельность истца более не осуществлялась, представляется, что арбитраж скорее всего не увидит наличия инвестиций украинской компании в российскую экономику и отклонит иск, рассуждает Кузьмин.
Даже если арбитраж займет сторону истца и признает за российской стороной нарушение имущественных прав «Укрэнерго», вопрос об оценке ущерба остается открытым, поскольку его необходимо подтвердить. Грубо говоря, нельзя просто сказать, что потерянные активы стоили $1 млрд и рассчитывать на то, что суд согласится с такой оценкой, то же самое касается упущенной или недополученной прибыли. Любая цифра должна основываться на оценке рыночной стоимости актива на момент его утраты, соответственно, сумма исковых требований в итоге может сократиться в разы, считает Пахомов.
Интересно, что «Укрэнерго» в этом деле представляют юристы международной юридической компании Covington&Burling LLP, которая ранее помогала подать аналогичный иск «Нафтогазу Украины». Ранее юристы Covington&Burling LLP представляли интересы инвесторов компании ЮКОС.
МИД Украины с Covington&Burling сотрудничает с 2015 года. Год назад украинские СМИ писали, что за два года министерство иностранных дел Украины и «Нафтогаз» выплатили американской юридической компании более $10 млн за консультации и юридическое сопровождение дел в международных судах по спорам с Россией.
Министр юстиции Украины Павел Петренко ранее заявлял, что сумма ущерба от перехода Крыма к России оценивается в 1 трлн 80 миллиардов гривен (2,58 трлн рублей).
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