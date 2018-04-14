Ещё
Псковская таможня перечислила в федеральный бюджет 5,9 миллиардов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Псковская таможня перечислила в федеральный бюджет 5,9 миллиардов рублей 

Псковская губерния 1 час назад
По итогам первого квартала 2018 года Псковская таможня перечислила в федеральный бюджет таможенных и иных платежей на сумму 5,9 миллиардов рублей, сообщает Северо-Западное таможенное управление. Эта сумма составляет 108,2 процента от установленного значения. Сумма администрируемых за первый квартал платежей на 20 процентов больше суммы платежей, администрируемых Псковской и Себежской таможнями за первый квартал 2017 года. По данным ведомства, Псковская таможня по суммам, перечисленным в федеральный бюджет в 1 квартале 2018 года, среди таможен Северо-Запада заняла четвёртое место. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Доля импорта во внешнеторговом обороте Псковской тамодни составила 95 процентов Стал известен подробный план благоустройства территории города Пскова на 2018 год Турчак с Кадыровым планируют совместные мероприятия памяти псковских десантников - «Ъ»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1317
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»170
«Оскорбление президента России неприемлемо»191
Сирия отбивалась от атаки «Буками»1042
Познер: «Это катастрофа для США»259
Видео
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение