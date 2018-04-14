Псковская таможня перечислила в федеральный бюджет 5,9 миллиардов рублей 

По итогам первого квартала 2018 года Псковская таможня перечислила в федеральный бюджет таможенных и иных платежей на сумму 5,9 миллиардов рублей, сообщает Северо-Западное таможенное управление. Эта сумма составляет 108,2 процента от установленного значения. Сумма администрируемых за первый квартал платежей на 20 процентов больше суммы платежей, администрируемых Псковской и Себежской таможнями за первый квартал 2017 года. По данным ведомства, Псковская таможня по суммам, перечисленным в федеральный бюджет в 1 квартале 2018 года, среди таможен Северо-Запада заняла четвёртое место. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».