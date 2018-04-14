Китай утвердил заявки двух компаний на первую публичную эмиссию акций 

Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами в пятницу утвердил заявки двух компаний на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке.
В рамках IPO эти компании смогут привлечь до 3 млрд юаней /477 млн долларов США/, говорится в заявлении комитета.
Одна из вышеуказанных компаний занимается производством автозапчастей, другая — предоставляет фармацевтические услуги. Сообщается, что обе они разместят свои акции на Шанхайской фондовой бирже.
Компании и их андеррайтеры подтвердят даты эмиссии и опубликуют проспекты после обсуждения с биржами.
В соответствии с действующими в Китае правилами IPO, размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Китай постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе. -0-