Китай утвердил заявки двух компаний на первую публичную эмиссию акций

Пекин, 14 апреля / Синьхуа / — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами в пятницу утвердил заявки двух компаний на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке.

В рамках IPO эти компании смогут привлечь до 3 млрд юаней /477 млн долларов США/, говорится в заявлении комитета.

Одна из вышеуказанных компаний занимается производством автозапчастей, другая — предоставляет фармацевтические услуги. Сообщается, что обе они разместят свои акции на Шанхайской фондовой бирже.

Компании и их андеррайтеры подтвердят даты эмиссии и опубликуют проспекты после обсуждения с биржами.