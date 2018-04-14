Китайская компания «Синьцзян-Бэйсин» завершит строительство первой эстакады в Душанбе к сентябрю 

ИА Синьхуа: последние новости

Центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился на 64 базисных пункта

Беларусь в январе-феврале увеличила экспорт товаров и услуг на 29,8 проц

До 1360 долл за унцию выросла фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже