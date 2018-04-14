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Китайская компания «Синьцзян-Бэйсин» завершит строительство первой эстакады в Душанбе к сентябрю
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Китайская компания «Синьцзян-Бэйсин» завершит строительство первой эстакады в Душанбе к сентябрю 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня ознакомился с ходом строительства этого объекта, сообщили в пресс-службе таджикского президента.
Проект строительства эстакады в Душанбе реализуется в рамках сотрудничества Таджикистана с Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Контрактником проекта является китайская строительно-мостовая корпорация «Синьцзян-Бэйсин», а контроль качества строительства осуществляет Индийская совещательная компания «SAI». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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