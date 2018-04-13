Ставки по банковским вкладам достигли исторического минимума

После подсчета статистики в финансовой сфере по итогам первой декады апреля, ставка по процентным вкладам в десятке крупнейших банков России снизилась, достигнув исторического минимума в 6,4%. Аналитики полагают, что из‐за непривлекательных условий и обвала рубля в ближайшее время банки ожидают оттока средств. Об этом рассказал «Коммерсант».

Цифра в 6,4% является минимальной с начала наблюдений за средними банковскими показателями в 2009 году. Период спада продолжается с ноября прошлого года, несмотря на небольшой рост в первые два месяца.

Специалисты обратили внимание на то, что в этом году финансовые организации из топ-10 отказались от практики привлечения клиентов при помощи выгодных акций, которые обычно запускали в апреле. В 2018 году к ней обратился лишь Сбербанк